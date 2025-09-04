この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、なぽん🐈💨もちねこはｻﾗﾘｰﾆｬﾝ(@MochinecoNapon)さんの共感必須の投稿です。毎月通帳を見てはため息をついているママはたくさんいるはず。節約をしているのになんで？と思っている方もいるのではないでしょうか。なぽんさんが投稿していたのは残高の理想と現実。あまりにもわかりみが強すぎるそのグラフとは？ 残高を見ては頭を抱える…