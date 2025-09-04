台風15号の接近に伴い、気象台は、4日夜のはじめごろから県内で線状降水帯が発生する可能性があると発表し注意を呼びかけています。4日午前3時に南西諸島付近の熱帯低気圧は台風15号となり、1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでいます。今後、台風15号は北上したのち東へ進路を変え、5日の夜に、静岡県へ最接近する見込みです。静岡地方気象台によりますと県内では、大気の状態が非常に不安定となり、大雨となるところがある見