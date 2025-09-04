■台風15号台風15号は4日(木)の昼過ぎ以降、九州南部にかなり接近する見込みです。5日(金)午前中にかけては四国にもかなり接近し、上陸するおそれもあります。その後は、近畿や東海、関東の南を通り、6日(土)の朝には日本の東へ抜けていく見込みです。今回、台風としてはあまり発達しませんが、各地で大雨に警戒が必要です。■線状降水帯の発生予測情報以下の地域・期間は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高ま