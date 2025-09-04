九州電力玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）の上空でドローンとみられる飛行体が確認された問題で、九電は、同様の事案が発生した場合、警備員が撮影できるようにするといった新たな対策を講じたことを明らかにした。飛行体は７月２６日午後９時頃、正門付近にいた警備員４人が目視で確認。九電は「原子力施設の運転に影響を及ぼす恐れがある」として原子力規制庁に通報したが、警備員は、業務中はスマートフォンやデジタルカメ