福岡県警察本部福岡県警は4日、うその投資話で1千万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、占星術師として活動していた田斉法子容疑者（51）＝住所不定＝を逮捕した。「金は受け取ったがうそはついていない」と容疑を否認している。県警は約70人から約20億円を集めたとみて調べる。逮捕容疑は2018年10月、福岡市の知人女性（52）に「建物の土台に水晶を埋め込んで風水調整して、付加価値を付けて売却する投資案件の枠が空いた