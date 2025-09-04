生まれたばかりの娘と9カ月後の姿を並べた写真がThreadsに投稿され、注目を集めています。投稿したのは、2024年に第一子・SUAちゃんを出産した母親のKANAさん（@suuuua_917）。出産直後に助産師から「おめめぱっちりだねー！」と声をかけられたものの、当時はあまり実感がなかったといいます。そんな娘の目元が、成長とともにくっきりと二重に変化し、その様子を振り返った投稿が多くの共感を呼びました。【写真】生後9カ月の娘さ