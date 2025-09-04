新潟市中央区上所で4日正午前、住宅が燃える火事があり、逃げようと建物から飛び降りた男性1人がケガをしています。現場は近くに保育園もある住宅街で一時騒然となりました。住宅街から激しく立ちのぼる黒煙……正午ごろのTeNY情報カメラがとらえた映像です。 火事があったのは、新潟市中央区上所の県道・新潟小須戸三条線沿いの住宅です。4日正午前、付近を通りがかった人から、「建物から煙が出ている」と消防に通報があり