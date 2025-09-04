私（リサ、20代）は夫（ユキオ、30代）と3歳の娘との3人暮らし。近くに義両親と義姉（夫の姉、アユミ、30代）家族が住んでいます。私は結婚当初から高圧的な義母（ケイ、60代）と義姉のことが苦手です。2人は私相手なら勝手が許されると思っているのか、私を見下した発言をしてきます。そんな義母たちとは対照的に、義父（シゲル、60代）と義兄（カズアキ、30代、義姉の夫）は穏やかな性格です。義兄に似たのか、義姉の息子（マイ