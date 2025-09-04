台風１５号は、９月５日昼頃に近畿に最も接近する見込みです。また、徳島県では、線状降水帯が発生するおそれがあるとして、気象台が警戒を呼びかけています。台風１５号は、４日午前１０時には、種子島の南南東にあって、１時間に約３０キロの速さで北へ進んでいると推定されます。台風は、５日午前には徳島県南部に、近畿には昼頃にかけて最も接近する見込みです。また、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、徳