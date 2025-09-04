台風１５号は広島県には５日朝に最も接近する見込みで、大雨や強風に注意が必要です。気象台によると、台風１５号は種子島の南にあり、時速３０キロで北に進んでいます。広島県には、５日朝に最も接近する見込みです。県内では４日夜から５日午前中にかけて断続的に激しい雨が降り、１時間に降る雨の量は南部・北部ともに多いところで３０ミリ。５日午前６時までの２４時間で１００ミリと予想されています。また、４日の最大風