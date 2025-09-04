９月４日朝、神戸市灘区の都賀川で、急な雨で河川が増水し、取り残された女性一人が救助されました。河川カメラの４日午前８時ごろの映像では、雨が降ってきたかと思うと、あっという間に水位が増し、濁流となる様子が映っています。神戸市灘区の都賀川、わずか２０分で水位が８０ｃｍも上昇しました。消防によりますと、この増水のため、川沿いをパトロールしていた消防隊員らが、河川に５０代の女性一人が取り残されている