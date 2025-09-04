台風15号が鹿児島県の東の海上で発生し、県内の一部が４日夜遅くに強風域に入るおそれがあります。 気象台によりますときょう午前3時頃、鹿児島県・奄美大島の東の海上にある熱帯低気圧が台風15号に変わりました。 台風は4日午前10時現在、種子島の南およそ90キロの海上にあり、1時間に30キロの速さで北に進んでいます。 台風が予報円の中心を進んだ場合、県内に上陸するおそれは低いものの、長崎南部の一部が今夜遅くに強風域