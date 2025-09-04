山口県は、台風15号の北上に伴い、きょう（４日）午後からあす未明頃にかけて非常に激しい雨のおそれがあります。きょう午前3時、奄美大島の東の海上で熱帯低気圧が台風15号に発達してきました。台風は今夜にかけて九州南部に接近し、その後、あすは四国付近から本州の太平洋沿岸を東寄りに進む見通しです。この台風は非常に活発な雨雲を伴っていて、県内は、きょう夕方頃からあす未明にかけて四国方面の活発な雨雲の一部が、県東