台風１５号があす近畿地方に最接近する予報を受けて、ＪＲ西日本は列車の遅れや運転取り止めが発生する可能性がある区間を明らかにしました。４日午前１１時半現在の情報です。・今夜（４日夜）から遅れや運転取り止めの可能性がある〇加古川線加古川駅〜谷川駅○姫新線姫路駅〜上月駅〇播但線姫路駅〜和田山駅・明日の朝（５日）から遅れや運転取り止めの可能性がある〇草津線柘植駅〜草津駅○関西線亀山駅〜加茂駅〇