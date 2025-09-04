「.ENDRECHERI.（エンドリケリー）」としても活動する「DOMOTO」の堂本剛（46）が3日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。「ナインティナイン」の岡村隆史（55）への思いを語った。ナイナイの2人が突然、剛の楽屋を訪問。剛のことをどれだけ分かっているか、矢部浩之が当てる「楽屋突撃！剛くんクイズ」の襲来を受けた。剛が思う「岡村隆史の好きなところは？」という問題で、矢部は「普段