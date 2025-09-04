モデルで女優の佐田真由美（48）4日、都内で行われた、美しい髪をケアしながら挑戦を続ける女性を表彰する「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award 2025」に出席。挑戦したい髪形を明かした。同イベントは「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに開催。「ワーキングマザー部門」小倉優子、「芸人部門」たんぽぽ・川村エミコ「モデル部門」佐田真由美、「俳優部門」武田玲奈が受賞した。年齢を感じさせないツヤ