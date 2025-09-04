8月31日の八代市長選挙で現職を破り初当選を果たした小野泰輔 新市長が、今日9月4日に就任し、午後からは大雨被害への対応にあたります。 【写真を見る】八代市・小野泰輔新市長「まずは水害対応」任期初日、被害が大きい興善寺町などを視察へ熊本 向こう4年間の任期初日となった9月4日の午前9時、支援者が出迎える中で、小野市長が市役所にやってきました。 そして早速、市長室に向かいました。 八代市 小野泰輔新市長「