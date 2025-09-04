自民党は9月2日、参院選の大敗についての総括を両院議員総会で取りまとめた。主な敗因として挙げられたのは、石破内閣の支持率低迷による党の基礎体力の低下や、若年層・現役世代・一部保守層の支持者の流出、また政治とカネをめぐる派閥の裏金問題で「信頼を喪失した」こと。そのほか、物価高対策の現金給付が「国民に刺さらなかった」こと、「いかなる減税にも抵抗する政党のような印象を与えた」ことが自民党離れを招いたとし