気象庁は4日3時に奄美大島の東で台風15号が発生したと発表しました。5日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。新潟県では、5日未明から夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。 ■24時間予想最大降水量は? 台風15号は、4日は九州にかなり接近し、その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を