アメリカとの関税交渉をめぐり、赤沢経済再生相がワシントンに向け出発しました。今回の訪米で、トランプ大統領が大統領令に署名するとみられます。赤沢経済再生相「今回、私が訪米するのは、事務的な協議は整ったと、閣僚級で協議すべきことを協議するために、今から渡米をいたします」赤沢経済再生相は、今回の訪米でも、「相互関税の修正」や「自動車関税引き下げ」を指示する大統領令の速やかな発出を強く求める方針です。自民