正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われていて、時々雨を観測しています。この時間の気温は31.7℃、湿度は61％です。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション きょうの午後は、この時間に雨が降っていないところも次第に雨雲が広がるでしょう。台風15号が近づく影響で、あすにかけて警報級の大雨になるおそれがあります。 また、東海3県ではきょう夕方～あす昼前にかけて