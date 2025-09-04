プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月3日にユーチューブを更新し、2日に京セラドームで行われた巨人対ヤクルト戦での「ファウル判定」について、「覆すだけの根拠ない」との見解を示した。オスナは1塁上でヘルメットを叩きつけて激怒 問題のシーンは、ヤクルト初回の攻撃で起きた。 巨人先発・戸郷翔征投手（25）に対して、ヤクルトは1死満塁のチャンスを作った。打席のホセ・オスナ内野手（32