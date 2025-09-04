女優の桜井日奈子（28歳）が、9月3日に放送されたラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ）に出演。東京03・飯塚悟志から「ずっと心配」されていたが、「暗闇を抜けました」と語った。桜井日奈子が番組のゲストとして登場。番組レギュラーの東京03・飯塚悟志が、3年前に東京03のラジオにゲスト出演してくれたが、「赤裸々にお話ししていただいたんですけど、なんかすごくネガティブだったんですよ。すごい暗いポエムを書いてたとかね。