右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希（23）のメジャー復帰が見送られた。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希は「ひとりぼっち」で崖っぷち…ロバーツ監督が“気になる発言”もロバーツ監督は日本時間4日、前日の3Aシュガーランド（アストロズ傘下）戦で5回2本塁打含む3安打4失点だった佐々木について「正直、まだ分からない。5回を投げ切れたのは良かったが、3Aの打者相手な