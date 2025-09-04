台風15号進路予想4日正午推定提供：ウェザーニューズ 4日未明、奄美大島の東で台風15号が発生し、岡山・香川には5日朝に最も接近する見込みです。 ウェザーニューズによりますと、台風15号は4日午前11時、鹿児島県の種子島の南から約60kmの海上を1時間に30kmの速さで北へ進んでいます。中心付近の最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍです。 台風15号が最も接近するのは、岡山県と香川県