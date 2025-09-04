試合には敗れたものの、将来のための布石は打った。【もっと読む】日本ハム・レイエスはどれだけ打っても「メジャー復帰絶望」のワケ日本ハムは3日、ドラ1ルーキーの柴田獅子（19）が3イニング限定でロッテ戦に先発。初回に連打を浴びて先制点を与えたものの、その後は無失点に抑えた。昨秋ドラフトの外れ1位で日本ハムが指名。福岡大大濠高出身とあってソフトバンクと競合するも、新庄監督が当たりクジを引き当てた。高校