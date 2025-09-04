４日前引けの日経平均株価は前営業日比５１７円２７銭高の４万２４５６円１６銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は９億５８７１万株、売買代金概算は２兆９８７億円。値上がり銘柄数は１１２０、対して値下がり銘柄数は４３４、変わらずは６４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は大型株中心に買い戻しが優勢だった。日経平均は一時５４０円あまり上昇した。前日の米国株市場では労働関連の経済指標が市場予想に