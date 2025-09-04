◆練習試合巨人―ソフトバンク（４日・Ｇ球場）上半身のコンディション不良のため、故障班でリハビリを行っていた西舘勇陽投手が先発で復帰登板した。初回先頭の石見にセンターの頭上を越える二塁打を浴び、いきなりピンチを迎えたが後続を断ち無失点。２回は２死から生海に右中間へのソロ本塁打を浴びて１点を失い、この回で降板。最速は１５０キロを計測し、２回２安打１失点だった。今季は交流戦から先発ローテで回り、