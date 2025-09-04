■これまでのあらすじ幼い頃から家族との間で問題を抱えていたありさは、そのせいで幼なじみのののかに心の傷を負わせてしまう。時がたち社会人になったありさだったが、売れない芸人の彼氏が生活費を出さないことに悩み、彼の愛情にも不安を感じていた。そんな中、彼の劇場出演が決まり、ありさにごちそうすると言い出す。喜ぶありさだったが、当日食事をしてお会計になると彼が姿を消してしまう。青くなるありさを、なんと客席で