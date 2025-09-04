高田高校の創立115周年を記念してプロの音楽家たちによる校歌の収録が大分県大分市で行われました。 歌手の佐藤克彦さんとピアニストの古賀美代子さん 校歌の収録は高田高校の創立115周年を記念し、学校の象徴である校歌を後世に継承する目的で実施されたものです。 収録はおよそ25年ぶりで、学校側はいずれも県出身で歌手の佐藤克彦さんとピアニストの古賀美代子さんに依頼。 高田高校の校歌収録