神奈川・川崎市で元交際相手の男からストーカー被害を受けていた女性が行方不明になり殺害された事件で、神奈川県警は検証結果を公表し「組織的な初動対応がされていなかった」などとして一連の対応の不備を認め謝罪しました。神奈川県警・和田薫本部長:亡くなられた被害女性のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の方々に謹んで哀悼の意を表します。この事件は2025年4月、川崎市の住宅の床下から岡粼彩咲陽さん