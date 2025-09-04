公正取引委員会は家電量販店の「ヨドバシカメラ」に対して、下請法違反を認定し、勧告を出す方針を固めました。関係者によりますと、ヨドバシカメラは自社で企画する「プライベートブランド家電」の製造業者に対して、本来支払うはずだった委託費を不当に減額していたということです。調査を行った中小企業庁が対応を求めていましたが、公正取引委員会は近く下請法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出す方針を固めました。ヨド