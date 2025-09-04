中国・北京で行われた抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレード。習近平国家主席とロシア・プーチン大統領、そして北朝鮮・金正恩総書記が一堂に会した歴史的なイベントとなりました。【写真を見る】プーチン大統領と金総書記を脇に従えて歩き出す習近平国家主席中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が中国に抗日戦争勝利80年を記念する式典は、歴史的な顔ぶれとなりました。会場に姿を見せた北朝鮮の金正恩総書記を、習近平国家主席が