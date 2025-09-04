台風15号はきょうは九州にかなり接近し、あすにかけて太平洋沿岸を沿うようにして進んでいく見通しです。大雨に警戒です。特にきょうは九州と四国の南東斜面を中心に、同じようなところで大雨が続きます。夕方以降は中国地方や近畿地方でも激しい雨になるでしょう。あすになりますと、大雨の中心は近畿地方から東日本へと移っていく見通しです。雨雲の動きはもう少し遅くなって、東海や関東地方では帰宅時間帯まで影響が長引くかも