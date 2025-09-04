◇国際親善試合日本 ― メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）米国遠征中のサッカー日本代表は3日（日本時間4日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習を行い、6日（同7日）のメキシコ戦に向けて調整した。冒頭15分の練習公開時に右膝下にテーピングを巻く姿が見られたF三笘薫（28＝ブライトン）は全体練習終了後、「大丈夫。（メニューは）全部やっています」と万全をアピールした。メキシ