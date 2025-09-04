4日未明に発生した台風15号の接近に伴い、大分県内では昼過ぎから夜遅くにかけて線状降水帯が発生する可能性があります。 4日未明、奄美大島の東およそ140キロで発生した台風15号は現在1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでます。 ホーバーターミナル（大分市） 県内には4日夜遅くから未明にかけて最接近する見込みで、南部では警報級の大雨となる恐れがあります。 また、気象台は4日昼過