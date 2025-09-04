クマ4日午前10時ごろ、山形発東京行き山形新幹線つばさ132号が板谷（山形県米沢市）―庭坂（福島市）間を走行中にクマをはね、緊急停車した。車両点検で異常がないことを確認し、約45分遅れで運転を再開した。けが人はいない。JR東日本福島支店によると、新幹線には約160人が乗車。他の列車の運行に影響はない。山形新幹線は在来線と同じ線路を走るミニ新幹線。