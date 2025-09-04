長野県中野市でおととし、住民と警察官合わせて4人が猟銃などで殺害され、男が立てこもった事件の裁判員裁判が始まりました。長野地裁前から中継です。被告は起訴内容が間違いがないか問われると、9秒ほど空けて「黙秘します」と答えました。殺人などの罪に問われているのは、長野県中野市の農業・青木政憲被告（34）です。起訴状などによりますと、青木被告はおととし5月、自宅近くを散歩していた近所に住む女性2人と駆け付けた男