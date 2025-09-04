神奈川県警の検証結果公表を受け、警察庁は４日、都道府県警にストーカー事案の司令塔となる幹部を配置するよう通達した。ストーカーや家庭内暴力（ＤＶ）などの人身安全事案に、凶悪事件を担当する捜査１課などの刑事部門と一体的に対処する体制を確立することも指示した。相談者が行方不明になるなど重大犯罪に発展する恐れがある場合は、警察本部長に確実に報告する仕組みの構築も求める。今後、幹部や現場要員などの役割