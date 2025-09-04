乾燥大麻を所持したとして俳優の清水尋也容疑者がけさ、送検されました。清水容疑者は「ロサンゼルスの語学留学で初めて大麻を使った」などと供述していることが新たにわかりました。麻薬取締法違反の疑いでけさ、送検されたのは、俳優の清水尋也容疑者（26）です。清水容疑者は今年7月ごろ、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持したとして逮捕されましたが、さらにきのうの家宅捜索の時に見つかった乾燥大麻0.4グラムを所持してい