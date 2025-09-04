去年6月、弥彦村の施設で工事中に作業員が死亡した事故について、遺族が勤務先などに損害賠償を求めた裁判の初公判が開かれました。この事故は去年6月、弥彦総合文化会館の工事中に爆発が起き、作業していた男性が死亡したものです。遺族は勤務先と工事の元請け業者を相手取り、約7122万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。9月3日、第一回口頭弁論が行われ、死亡した男性の母親が勤務先などに対し真摯に対応するよう訴えまし