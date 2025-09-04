かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」から、ブルボン「ルマンド」とコラボレーションしたスイーツ「ルマンド プレミアムプリン」全3種が登場。2025年9月4日から12月3日までの期間、かっぱ寿司全店で販売しています。「ルマンド」の食感と味わいをプリン＆パフェで表現「ルマンド」を使った、ブルボン監修のオリジナルスイーツが期間限定で登場します。ルマンドのサクサクとした歯ざわりと、クレープクッキーの繊細な味わいを