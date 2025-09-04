9月4日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第252回が配信。『りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON』における外傷・障害調査をまとめたインジュアリーレポートの内容や、各クラブを支援するためのメンタルヘルスケア相談窓口の開設について語った。 『りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON Injury Report』によると、昨シーズンは外傷・障害総数48