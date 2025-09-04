上白石萌音のマネージャー公式Xが更新。ドラマ『ちはやふるーめぐりー』撮影時の上白石のオフショットが披露された。 【写真】モニターに映る、カットがかかった直後の笑顔の上白石萌音 ■『ちはやふるーめぐりー』最終回直前、大江奏が読手として登場 上白石は、現在放送中のドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）に出演中。9月3日に放送された第9話（第九首