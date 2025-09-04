ことし5月、石川県野々市市内の衣類販売店で起きた火事について、その後の調べで、店から金品がなくなっていたことなどが分かりました。警察は、窃盗の疑いと放火などの可能性も視野に捜査しています。 この火事は、ことし5月、石川県野々市市押野にある衣類販売店で発生したものです。火は2階の事務所を激しく焼き、約1時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、その後の調べで、店からは金品が盗ま