新浪剛史氏が、経済同友会の代表幹事として会見した。海外サプリメントの購入理由は「出張が多く時差ぼけが多い。知人から強く勧められた」という。海外サプリに潜む危険性とは？新浪氏は「法を犯しておらず潔白」と主張したが、サントリーHDの対応は妥当だったのか？働き盛り世代が「薬物依存に陥るリスク」について、危機管理の専門家が解説する。（エス・ピー・ネットワーク取締役副社長 首席研究員芳賀恒人）サントリーHDの