ダイワ通信 [東証Ｓ] が9月4日昼(12:00)に決算を発表。25年3月期の連結経常利益は前の期比90.9％増の4.6億円に拡大し、従来予想の3.9億円を上回って着地。なお、26年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.6倍の1.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.4％→10.6％に急改善した。 株探ニュース