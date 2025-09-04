メッツは千賀滉大投手について、マイナーリーグへの降格を検討しているようだ。米スポーツ専門サイト『The Athletic』が3日（日本時間4日）に伝えたもので、他メディアも一斉に追随した。マイナー行きに関しては契約上、千賀本人の同意が必要になるとされており、不振が続く右腕の動向に注目が集まっている。 ■「色々なことが起きている」 『The Athletic』は「メッツはセンガについて、いくつかの可能