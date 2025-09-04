4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比600円高の4万2500円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万2456.16円に対しては43.84円高。出来高は2万464枚となっている。 TOPIX先物期近は3075.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比2.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42500+