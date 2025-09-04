国道２号「西広島バイパス」の本格的な延伸工事を前に、沿線住民に向けた説明会が始まりました。４日から始まった説明会では、モニターに工事の概要などを映し出し、国や市の担当者が住民の質問に答えました。西広島バイパスは、広島市西区観音本町から中区平野町までの２．３キロを延伸する計画です。１月からは夜間に準備工事を進めてきましたが、１０月ごろからは昼間も車線を規制し、高架橋の建設工事を行う予定で